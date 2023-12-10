В Москве овчарка вытащила из коляски спящего младенца и попыталась загрызть

В Новой Москве немецкая овчарка попыталась загрызть младенца, спящего в коляске. Об этом пишет Shot в Telegram.

© Екатерина Якель / «Лента.ру»

По информации издания, вечером 9 декабря 33-летняя жительница поселения Сосенское оставила своего трехмесячного сына в коляске на улице возле дома вместе с собакой, а сама отошла домой. Когда женщина вернулась, то увидела, что пес терзает мальчика на снегу.

Как пишет канал, ребенка поместили в реанимацию. У него диагностировали множественные раны живота, спины и ног, черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга с кровоизлиянием. О его дальнейшей судьбе врачи прогнозов не дают.