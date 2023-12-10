Завхоз гимназии N5 в Брянске, где произошла стрельба, Лариса Католикова расплакалась в суде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным Telegram-канала, Католикова частично признала свою вину в халатности.

По ее словам, она делала все возможное для комфорта учеников.

Отмечается, что за день до того, как восьмиклассница пришла в школу с ружьем, со входа убрали рамку металлодетектора, чтобы украсить холл к Новому году.

51-летнюю Католикову задержали после допроса. Она проработала в школе пять лет.

"На заседании выяснилось, что у завхоза была онкология, а ее младший сын находится в зоне СВО. Католиковой грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

До этого Советский суд в Брянске продлил до 72 часов задержание Дмитрия Афанаскина — отца школьницы, которая открыла стрельбу в городской гимназии.