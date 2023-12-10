Крупные лесные пожары охватили Чили, есть пострадавшие

В результате лесных пожаров в области Вальпараисо в центральной части Чили пострадали не менее семи человек, сообщила радиостанция BiobioChile.

По информации BiobioChile, пожары охватили 480 гектаров земли, огонь повредил 20 домов в коммуне Лимаче, наиболее затронутой пожарами, передает РИА «Новости». Во время тушения пламени двое пожарных получили ожоги, всего пострадали по меньшей мере семь человек.

Из-за лесных пожаров перекрыта трасса F-62 между коммунами Лимаче и Вилья-Алемана, в провинции Марга-Марга объявлен красный уровень тревоги. По данным радиостанции, правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге на границе между коммунами Вилья-Алемана и Кильпуэ.