Россиянка жестоко издевается над сыном с аутизмом и шантажирует записями отца ребенка

Жители Южно-Сахалинска обвинили женщину в издевательствах над сыном. Об этом сообщает издание "АСТВ".

По данным издания, женщина регулярно физически и морально унижает своего ребенка, снимает это на видео, а затем отправляет мужу, который работает вахтовым методом.

На видео и аудио-записях, оказавшихся в распоряжении СМИ, мать угрожает опустить ребенка в ванну и включить фен. Также сахалинка на одном из видео кричит на сына, чтобы он топил себя сам. На всех записях женщина общается с ребенком грубо, используя нецензурную брань.

Супруг женщины уже обращался с заявлением в полицию, последний раз - 11 ноября.