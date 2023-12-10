Торнадо убил 6 человек в двух городах США

Шесть человек погибли и десятки получили ранения из-за торнадо, обрушившегося на Нэшвилл и Кларксвилл в штате Теннеси. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел накануне вечером. По заявлению Мишель Ньюэлл, представителя округа Монтгомери, в Кларксвилле погибли двое взрослых и один ребенок. Еще 23 человека были доставлены в больницы.

В свою очередь управление по чрезвычайным ситуациям Нэшвилла сообщило, что три человека погибли в северном районе города, где имеются «серьезные разрушения».

Еще 13 человек получили ранения в результате обрушения церкви в нескольких километрах к северу от Нэшвилла.

В городах ввели комендантский час и призвали людей держаться подальше от наиболее пострадавших районов. Там возможны обрушения конструкций и линий электропередач.