Торнадо убил 6 человек в двух городах США
Шесть человек погибли и десятки получили ранения из-за торнадо, обрушившегося на Нэшвилл и Кларксвилл в штате Теннеси. Об этом сообщает NBC News.
Инцидент произошел накануне вечером. По заявлению Мишель Ньюэлл, представителя округа Монтгомери, в Кларксвилле погибли двое взрослых и один ребенок. Еще 23 человека были доставлены в больницы.
В свою очередь управление по чрезвычайным ситуациям Нэшвилла сообщило, что три человека погибли в северном районе города, где имеются «серьезные разрушения».
Еще 13 человек получили ранения в результате обрушения церкви в нескольких километрах к северу от Нэшвилла.
В городах ввели комендантский час и призвали людей держаться подальше от наиболее пострадавших районов. Там возможны обрушения конструкций и линий электропередач.
Национальная метеорологическая служба зафиксировала «большой и чрезвычайно опасный торнадо» примерно в 48 км к западу от Нэшвилла.