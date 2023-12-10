На Алтае произошло землетрясение магнитудой 3,9

"По предварительной информации, в 12:15 (8:15 мск) на территории Алтайского края зарегистрировано сейсмическое событие силой 3,9 магнитуд (село Куяган, Алтайский район). <...> Жертв и разрешений нет. Расстояние от эпицентра до Горно-Алтайска - 85 км", - говорится в сообщении ведомства.