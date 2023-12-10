По США прокатился смертельный торнадо

На американский город Кларксвилл, что расположен в штате Теннесси, обрушился разрушительный торнадо. В итоге от городка почти ничего не осталось.

«Несколько часов назад сильнейший торнадо обрушился на город Кларксвилл. Десятки домов уничтожены сильными порывами ветра, помятые автомобили разбросаны по дорогам, людям пришлось прятаться от непогоды в подвалах. Также зацепило города Спрингфилд, Нэшвилл и Мэдисон», - сообщает новость Телеграм-канал Shot.

При этом пока неизвестно точное число погибших и пострадавших от удара стихии. Отмечается лишь, что сейчас экстренные службы ведут поиском и деблокирование пострадавших.