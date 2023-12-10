По США прокатился смертельный торнадо, уничтожен город

На американский город Кларксвилл, что расположен в штате Теннесси, обрушился разрушительный торнадо. В итоге от городка почти ничего не осталось.

По США прокатился смертельный торнадо
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«Несколько часов назад сильнейший торнадо обрушился на город Кларксвилл. Десятки домов уничтожены сильными порывами ветра, помятые автомобили разбросаны по дорогам, людям пришлось прятаться от непогоды в подвалах. Также зацепило города Спрингфилд, Нэшвилл и Мэдисон», - сообщает новость Телеграм-канал Shot.

При этом пока неизвестно точное число погибших и пострадавших от удара стихии. Отмечается лишь, что сейчас экстренные службы ведут поиском и деблокирование пострадавших.

Напомним, ранее торнадо прошелся по южному району Оттавы Бархэйвен. В результате разгула стихии пострадал один человек. Также повреждения получили 125 жилых домов, повалены десятки деревьев.