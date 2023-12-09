Госдеп прокомментировал арест гражданина США в Петербурге

При этом представитель внешнеполитического ведомства отказался отвечать на другие вопросы о ситуации с арестом. "На данный момент нам больше нечего сообщить [по этому делу]", - заключил дипломат.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Малев обвиняется в реабилитации нацизма. Он был задержан 8 декабря, в этот же день ему было предъявлено обвинение, свою вину он признал частично. По версии следствия, 8 июня 2022 года через социальную сеть "Одноклассники" Малев, достоверно зная, что георгиевская лента является символом воинской доблести и славы, разместил в своем аккаунте ее фото с недопустимой подписью, используя нецензурную брань. Непосредственно перед празднованием Дня Победы, 8 мая 2023 года, в "Одноклассниках" Малев разместил еще одну фотографию, которая, по версии следствия, демонстрирует явное неуважение к обществу, дням воинской славы и памятным датам России, оскорбляет память о Великой Отечественной войне.