Электрика убило ударом тока в Москве

Электрик умер от удара токов в столичном районе Отрадное, сообщает телеканал «360». По его данным, мужчина скончался на месте во время ремонтных работ.

Электрика убило ударом тока в Москве
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Как сообщил источник телеканала, труп мужчины нашли на трубе отопления на высоте шести метров. Отмечается, что мужчина производил ремонтные работы в автотехцентре, там его ударило током и он упал на трубу.

Из-за того, что труба отопления находится под напряжением у спасателей пока не было возможности достать тело погибшего, пишет канал. Источник уточнил, что мужчина был разнорабочим и полез самостоятельно чинить проводку.

Ранее школьница из Красноярского края умерла в ванне от удара током, случайно уронив в воду мобильный телефон. Смартфон был подключен к зарядному устройству. Тело ребенка без признаков жизни было обнаружено ее родственниками. По факту происшествия была организована проверка.

До этого в Новокузнецке ребенок погиб от удара током, взяв в рот провод от включенного в розетку зарядного устройства. Полуторагодовалый мальчик находился в спальне у родителей, играл и получил смертельный удар. Зарядный провод был магнитным, отец заказал его на маркетплейсе. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».