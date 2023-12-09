В полиции раскрыли подробности взрыва в Симферополе

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства хлопка в центре Симферополя и лиц, причастных к его совершению. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Ранее в СМИ появились публикации о происшествии в Симферополе. По данным журналистов, злоумышленники положили в водосточную трубу, расположенную рядом с кабинетом нотариуса, небольшое самодельное взрывное устройство и подорвали его.

В пресс-службе пояснили, что около 17:00 на улице Горького «произошел хлопок». На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра они выявили повреждение водосточной трубы на одном из зданий.