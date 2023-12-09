Оставленный Дедом Морозом пакет в центре Москвы напугал жильцов дома

Подозрительный пакет, оставленный человеком в костюме Деда Мороза в подъезде жилого дома в центре Москвы, напугал жильцов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Уточняется, что указанный дом находится на улице Шаболовка. Квартиру, рядом с которой нашли пакет, ранее снимал один из военкоров. Сейчас там живут другие люди.

Неизвестную находку проверяют кинологи.