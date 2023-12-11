Петербуржец избил задевшего его машину 11-летнего школьника

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчина избил у детской площадки 11-летнего школьника, который случайно задел его машину. Об этом стало известно «Фонтанке».

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По сведениям издания, мальчика с синяками на лице и ушибом груди накануне доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Ребенок вернулся домой с прогулки побитым. Он поведал матери о том, что на него напал незнакомый мужчина.

Школьник указал, что вместе с товарищем веселился на площадке, в какой-то момент они зацепили стоящий поблизости автомобиль и ногу хозяина транспорта.

Обидчика мальчик описал как высокого мужчину в черной куртке и шапке такого же цвета.

После оказания необходимой помощи пострадавшего школьника отпустили домой. В тот же день с заявлением в полицию обратился мужчина, рассказавший о нападении на несовершеннолетнего сына.

Оперативники начали проводить проверку.