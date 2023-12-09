Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гражданина России и США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.

По данным агентства, Малееву вменяются два эпизода. 8 июля 2022 года он разместил в «Одноклассниках» изображение Георгиевской ленты и сопроводил его нецензурной подписью.

8 мая 2023 года он опубликовал в соцсетях изображение трупа с биркой в черно-оранжевых цветах и надписью: «как правильно носить Георгиевскую ленточку».