Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гражданина России и США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.
По данным агентства, Малееву вменяются два эпизода. 8 июля 2022 года он разместил в «Одноклассниках» изображение Георгиевской ленты и сопроводил его нецензурной подписью.
8 мая 2023 года он опубликовал в соцсетях изображение трупа с биркой в черно-оранжевых цветах и надписью: «как правильно носить Георгиевскую ленточку».
В пресс-службе отметили, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Малева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.354.1 (реабилитация нацизма) УК РФ.