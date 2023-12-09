Полиция Финляндии начала расследование в отношении россиянина Тордена

Финская полиция начала предварительное расследование в отношении Тордена
Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении гражданина России Воислава Тордена (ранее известного как Ян Петровский). Об этом сообщает Yle.
«Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Воислава Тордена, подозреваемого в террористических преступлениях на Украине», — заявили в полиции.
Отмечается, что расследование может стать прецедентом для страны, так как подозреваемый не является гражданином Финляндии и касается событий, которые не произошли на территории этой страны.
До этого Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать 36-летнего гражданина России Воислава Тордена (также известного как Ян Петровский) на Украину. В начале октября Киев запросил экстрадицию Воислава Тордена. Россиянина, имевшего вид на жительство в Норвегии и Финляндии, обвиняют в причастности к террористической группировке во время вооруженного конфликта в Донбассе.