Полиция Финляндии начала расследование в отношении россиянина Тордена

Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении гражданина России Воислава Тордена (ранее известного как Ян Петровский). Об этом сообщает Yle.

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«Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Воислава Тордена, подозреваемого в террористических преступлениях на Украине», — заявили в полиции.

Отмечается, что расследование может стать прецедентом для страны, так как подозреваемый не является гражданином Финляндии и касается событий, которые не произошли на территории этой страны.