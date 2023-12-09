Семьям жертв стрельбы в брянской гимназии выплатят компенсации

Суммы выплат для родственников детей, пострадавших при стрельбе в гимназии №5, назвал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, семья погибшей девочки (всего их было две, стрелявшая покончила с собой) получит из бюджета региона один миллион рублей. По 500 тысяч выплатят семьям тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тысяч - за ранения легкой степени.

"Врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим. Квалифицированные психологи работают с ребятами и родителями. Правоохранительные структуры принимают все необходимые меры, чтобы трагедия не повторилась. Я желаю ребятам, которые проходят лечение, скорейшего выздоровления", - написал в своем Telegram-канале Александр Богомаз.

Напомним, 7 декабря 14-летняя ученица гимназии № 5 в Брянске принесла с собой в тубусе ружье и открыла стрельбу по одноклассникам. Одна из девочек получила смертельное ранение, в больницы доставлено пять человек. Стрелявшая школьница также погибла.