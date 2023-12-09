Мужчина устроил самоподжог возле «Пятерочки» в Нижнем Новгороде

Местный житель утроил самоподжог возле супермаркета «Пятерочка» в Нижнем Новгороде. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщили в СМИ.

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Мужчина 30-35 лет пришел к одному из магазином сети «Пятерочка» и начал кричать, что его преследуют враги. После отказа местных жителей вызывать военных для защиты мужчины, тот поджег себя. Потушить пламя удалось, но пострадавший успел получить сильные ожоги.

Сейчас мужчина доставлен в местную больницу, врачи борются за его жизнь. Личность мужчины также устанавливается: называть свое имя врачам от отказался. Пострадавший продолжал кричать о преследующих его врагах, пока сотрудники медучреждения не дали ему успокоительное, сообщает Telegram-канал «112».

В Чувашии местный житель в состоянии алкогольного опьянения облил свою знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Пострадавшая выжила, ее доставили в больницу с ожогами 60 процентов тела. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.