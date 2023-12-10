Ожоги от сигарет обнаружили на теле ребенка в детском саду

Органы опеки изъяли из семьи пятилетнего мальчика, на теле которого воспитатель детского сада обнаружила ожоги от сигарет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Следы ожогов на теле мальчика заметила педагог московского детского сада N 1310, женщина вызвала скорую помощь и полицию, воспитанника госпитализировали.

Органы опеки опросили мать и бабушку, которые занимаются воспитанием ребенка и приняли решение на время изъять его у матери. По словам родственников, мальчик проходит лечение у психиатра и принимает необходимые препараты, об ожогах на теле семья не знала.