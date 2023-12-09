В Ереване побрили налысо треш-блогершу, «осквернившую армянскую землю»

В Ереване облили марганцовкой и побрили налысо Юлию Финесс – трэш-блогершу, провоцирующую конфликты с людьми ради видеопросмотров. После инцидента в канале Финесс появилась запись: «Юля сбросилась с моста».

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Видео с наказанием выложили в соцсети члены движения «Хайрактак». Финесс сбрили волосы, облили марганцовкой и заставили биться головой о стену.

«Любая мразь, осквернившая нашу землю, будет наказана», — заявили активисты.

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По их словам, Финесс демонстративно выказывала негативное отношение к жителям Еревана. Она пренебрежительно общалась с таксистом, ходила по нужде в центре армянской столицы, и хамила в местной аптеке. Все эти эпизоды блогерша выкладывала в интернет

Финесс в итоге пришлось извиниться.

Юлии Финесс 19 лет, она известна как треш-блогер: устраивает провокации и конфликтует с людьми, а затем выкладывает видеозаписи инцидентов в сеть. В ноябре 2023 года Финесс переехала в Армению и поселилась в Ереване. При этом она заявила, что приехала в закавказскую республику по поддельному паспорту.

Ранее Финесс в телеграм-канале рассказывала, что является наркоманкой. По ее словам, она пыталась пройти курс лечения в реабилитационном центре, но это не помогло.