Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело

«Возбуждено еще одно уголовное дело — за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери. Теперь ему грозит до 17 лет колонии», — пишет издание.

Также, по данным Shot, была задержана замдиректора гимназии Лариса Католикова, ответственная за административно-хозяйственную работу в учреждении. Женщине грозит до семи лет колонии по статье «Халатность».

Ученица восьмого класса устроила стрельбу в школе №5 в Брянске 7 декабря. Оружие она взяла у отца и пронесла его в тубусе для бумаги. В результате ЧП пострадали пять человек, погибла одна из учений. Сама нападавшая покончила с собой. На отца погибшей завели дело по статье «небрежное хранение оружия». Также возбуждено дело по статье «Халатность» по причине отсутствия стационарного металлодетектора у входа в школу.