Следовавший из Санкт-Петербурга в Челябинск самолет потерял связь со спутниками

9 декабря экипаж самолета, летевшего из Санкт-Петербуга в Челябинск, сообщил о потери связи со спутниками и запросил векторение для посадки. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

Следовавший из Петербурга в Челябинск самолет потерял связь со спутниками
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«09.12.2023 07.03 (мск) аэропорт Челябинск (Баландино). КВС доложил о потере связи со спутниками и запросил векторение для захода на посадку», — говорится в сообщении telegram-канала.

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Речь идет о самолете А-320, выполнявшем рейс SDM6461 Санкт-Петербург — Челябинск. Эксплуатирует авиасудно АО «Авиакомпания «Россия». Самолет сигнал бедствия и срочности не объявлял. Органы МВД и ФСБ были оповещены. Самолет благополучно приземлился в 07:24 (мск) в аэропорту Челябинска.

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