В США подростка приговорили к пожизненному после массового убийства

В США суд вынес приговор 17-летнему Итану Крамбли, который в ноябре 2021 года устроил стрельбу в оксфордской средней школе, сообщает Reuters. По данным агентства, подростка приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Его жертвами стали четверо учеников. На момент совершения преступления мальчику было 15 лет.

Окружной судья округа Окленд Кваме Роу отклонил ходатайство адвокатов об условно-досрочном освобождении, назвав массовое убийство «настоящим террористическим актом». Крамбли взял на себя ответственность за свои действия и пообещал встать на путь исправления, независимо от приговора.

Все, чего я хочу, — это чтобы люди, которым я причинил боль, окончательно осознали, что правосудие свершилось, — сказал он.

Стрельба в средней школе Оксфорда в штате Мичиган произошла 30 ноября 2021 года. Крэмбли пронес в учебное заведение полуавтоматический пистолет, полученный в подарок на Рождество от отца, и открыл огонь по одноклассникам. В результате трагедии погибло четверо детей, еще семь человек, в том числе один учитель, получили ранения.