В Уфе неизвестный напал на нескольких прохожих

"МВД по Республике Башкортостан и управлением МВД России по городу Уфе проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого в совершении нескольких фактов причинения телесных повреждений гражданам. В полицию города Уфы поступило несколько сообщений от граждан, что около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге преступник нанес им телесные повреждения и скрылся", - отмечается в сообщении.

По фактам возбуждено несколько уголовных дел. Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника, изучены записи камер наблюдения. Не исключено, что подозреваемый может скрываться около ТРК "Планета" или микрорайона Сипайлово, отметили в пресс-службе. На вид мужчине около 18-20 лет, худощавого телосложения. Он был одет в шапку алого цвета, куртку темно-синего цвета, штаны черного цвета, светлые кроссовки, на его лице была белая медицинская маска.