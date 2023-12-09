Главу одного из районов Бурятии заподозрили в убийстве

Telegram-канал Babr Mash сообщает, что главу Бичурского района Бурятии Василия Смолина подозревают в убийстве. По информации канала, Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело, сейчас мужчина задержан.

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Канал отмечает, что Смолин подозревается в смерти 51-летнего работника деляны из поселка Малый Куналей. По данным Babr Mash, во время застолья мужчину избили, после чего отвезли домой и вызвали скорую помощь, однако медики не смогли помочь пострадавшему — и он скончался. Очевидцы сообщили медикам, что погибший упал с кровати, говорится в сообщении канала.

В августе сотрудники ГИБДД задержали Василия Смолина, который баллотировался на второй срок. Марку и номер машины, принадлежащей политику, в анонимном сообщении правоохранителям прислали бдительные граждане, которые сообщали о «виляющем на дороге автомобиле». В результате химико-токсикологического исследования было установлено, что алкоголя в крови главы района не было.