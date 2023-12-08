Финляндия отказалась выдать Украине россиянина из-за пыток

Воислав Торден (до смены паспорта Ян Петровский) родился в России. Но большую часть жизни он прожил в Норвегии и других скандинавских странах. Там у него есть множество родственников. В 2014 году мужчина добровольно отправился на Донбасс для защиты местных жителей. Участие в данном событии послужило поводом для преследования Тордена не только на территории Украины, но и в Норвегии. В этой же стране его лишили вида на жительство. А также установили запрет на его въезд в шенгенскую зону. Мужчина был арестован в Финляндии 20 июля у выхода на посадку в Ниццу. Украинские власти направили запрос, чтобы им выдали Тордена. Он запросил убежище в Финляндии.