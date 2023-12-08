В Москве двое мужчин дважды попытались украсть шампунь в ТЦ, но потерпели неудачу и похитили елку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в торговом центре на улице Миклухо-Маклая. Двое москвичей попытались украсть шампунь в одном из магазинов, но мероприятие не увенчалось успехом. Позже они снова попытались сделать это, но уже в другой торговой точке - результат был тот же.