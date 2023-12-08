Российского строителя обвинили в развращении двух школьниц

Под Волгоградом строителя обвинили в развращении двух школьниц, одна из которых его падчерица. Об этом сообщает V1.RU.

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Мужчину задержали весной и отправили в СИЗО. При этом мать пострадавшей девочки заявила, что ее возлюбленный ни в чем не виноват и россиянина якобы оклеветали ее мама и брат. Она рассказала, что ее и дочь заставили написать заявление.

Собеседник издания рассказал, что обвиняемый и защита не знают обо всех этапах движения дела. При этом им сообщили, что обвинение строится на показаниях падчерицы и ее мамы, которые они якобы писали под давлением.

Мужчине уже предъявили обвинение, но с материалами дела еще не ознакомили. По информации издания, адвокаты ходатайствовали, чтобы к делу привлекли свидетелей, которые подтвердят, что строитель не был рядом с падчерицей в момент совершения преступления, но получили отказ.