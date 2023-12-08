Самолет Минеральные Воды — Санкт-Петербург подал сигнал о ЧС над морем

Самолет рейса Минеральные Воды — Санкт-Петербург подал сигнал о ЧС над морем, экипаж готовится к аварийной посадке. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Отмечается, что речь идет о рейсе авиакомпании «Россия». После сигнала о ЧС борт развернулся и сейчас готовится к аварийной посадке в аэропорту Минеральных Вод.