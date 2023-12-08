Самолет Минеральные Воды — Санкт-Петербург подал сигнал о ЧС над морем

Пассажирский самолет подал сигнал ЧС над морем
Самолет рейса Минеральные Воды — Санкт-Петербург подал сигнал о ЧС над морем, экипаж готовится к аварийной посадке. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Отмечается, что речь идет о рейсе авиакомпании «Россия». После сигнала о ЧС борт развернулся и сейчас готовится к аварийной посадке в аэропорту Минеральных Вод.
По предварительным данным, причиной этого стала разгерметизация кабины пилотов. На борту находится 111 человек, среди которых 105 пассажиров и шесть членов экипажа.
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