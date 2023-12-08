В Якутии задержали руководителя местного Росприроднадзора
Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, чиновник занимался добычей золота под видом изучения недр реки Тимптон.
«Ущерб от противоправной деятельности составил порядка 134 млн рублей. Кроме того, уничтожен лесной участок площадью более 1,7 га с причинением убытков лесному фонду в размере свыше 1,5 млн рублей», — уточнила она.
В ведомстве имя задержанного не назвали. На сайте якутского Росприроднадзора сказано, что с февраля 2022 года должность руководителя регионального ведомства занимает Андрей Жолудев.