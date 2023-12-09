В ДНР сотрудники МЧС спасли пять человек при пожаре

"В городе Енакиево горела квартира на 4-м этаже пятиэтажки. Огонь распространился на 15 кв. м. По автолестнице с верхнего этажа пожарные эвакуировали женщину и трехлетнего малыша. Еще троих жильцов вывели по лестничному маршу в спасустройствах", - сказано в сообщении.