В Киеве тоннель метро оказался под угрозой обвала

«Сегодня после утреннего пика мы увидели трещины. Это уже угроза для безопасности перевозки наших пассажиров, поэтому было принято решение в 13:45 остановить движение по этому участку», — рассказал представитель киевского метрополитена.

Ранее стало известно, что финансовая помощь Украине со стороны стран Запада сократилась почти на 90 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года. Киев с августа по октябрь 2023 года получил от западных союзников 2,11 миллиарда долларов, что оказалось на 87 процентов меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.