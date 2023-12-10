Задержан подозреваемый в нападении на горожан на улицах Уфы
Правоохранительные органы задержали мужчину в Уфе, подозреваемого в беспричинном нападении на горожан на улицах и убийстве пенсионерки ударом по голове, сообщили в СК по Башкирии.
По сообщению СК, в собственной квартире был задержан житель микрорайона Сипайлово 1989 г.р., подозреваемый в нанесении 81-летней женщине смертельной черепно-мозговой травмы, передает РИА «Новости».
В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», ведется следствие.
Напомним, в субботу в столице Башкирии начали розыск мужчины, который атаковал жителей города на улицах.