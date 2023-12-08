В Москве прервано движение на одной из станций метро

На Арбатско-Покровской линии метров в Москве между станциями «Щелковская» и «Партизанская» произошел сбой, движение поездов прервано. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса столицы.

Также, чтобы избежать скопления людей, было принято решение о временном закрытии на вход станции «Щелковская». Между ней и «Партизанской» запустили бесплатные автобусы, движение между этой станцией и «Пятницкое шоссе» осуществляется штатно.