Сбой случился на «синей» ветке московского метро

На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена нет движения, передает столичный дептранс. Отмечается, что поезда не ходят между между станциями «Щелковская» и «Партизанская»,

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Изначально сообщалось об увеличении интервалы движения. Это связано с проверкой инфраструктуры, пояснили в департаменте. При этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что по неустановленной причине на ветке отключилось электроснабжение.

Ранее 8 декабря на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро отсутствовало движение поездов от станции «Котельники» до станции «Жулебино» из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже ведомство сообщило, что движение на этой ветке метро восстановлено и вводится в график.

В ноябре на Филевской линии метро произошел сбой из-за человека на путях. Интервалы движения поездов были временно увеличены. Движение транспорта между «Киевской» и «Кунцевской» при этом было остановлено.