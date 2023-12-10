В Беслане девочка сообщила о теракте в школе

В Беслане 10-летняя девочка заявила о том, что ученик одной из школ якобы готовится организовать теракт. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В Беслане девочка сообщила о теракте в школе
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По информации СМИ, 9 декабря ученики школы им. Каниди стали получать сообщения, что 17-летний учащийся образовательного учреждения собирается прийти в школу с оружием. Дети стали пересылать новость друг другу.

На территории образовательного учреждения усилили охрану, правоохранители проверили школу на наличие подозрительных предметов и не обнаружили ничего, представляющего опасность.

Отправителем тревожных сообщений, по данным издания, оказалась ученица пятого класса интерната. Девочка уже призналась, что таким образом хотела пошутить над одноклассниками.

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