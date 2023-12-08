Движение поездов на синей ветке метро восстановили
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановили, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии подземки временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры.
Позднее стало известно, что временно приостановлено движение между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Во избежание скопления людей была временно закрыта на вход станция метро «Щелковская». По информации Дептранса, остановка движения произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе.
Движение на участке Арбатско-Покровской линии метро между станциями «Пятницкое шоссе» и «Партизанская» осуществляется штатно.