Конфликт произошёл в вагоне. Одна из пассажирок сделала другой замечание, после чего словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой 56-летняя женщина получила телесные повреждения, отметили в столичной прокуратуре.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как одна женщина встаёт со своего места, подходит к другой и, судя по всему, высказывает недовольство из-за музыки, после чего грубо хватает пассажирку. Та в свою очередь вскакивает с места и наносит сделавшей замечание женщине множество ударов.Выяснением всех обстоятельств конфликта занимается прокуратура Московского метрополитена.