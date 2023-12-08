Стали известны подробности пожара на Хорошевском шоссе в Москве

В тушении пожара на Хорошевском шоссе участвовали три пожарных расчета. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

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Речь идет о пожарно-спасательных отрядах № 205 и 207. Для ликвидации возгорания использовались четыре водяных ствола. Параллельно велась разведка, которая позволила спасти 13 человек, пишет Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».