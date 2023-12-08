Сын бывшего министра спорта Хакасии погиб во время тура на снегоходах

Два человека погибли во время тура на снегоходах в Хакасии
Два человека погибли в ходе тура на снегоходах в Хакасии. Как сообщает Telegram-канал Mash, один из них — сын бывшего министра спорта региона Валерия Денщикова Василий.
По информации канала, четыре группы туристов выехали в среду, 6 декабря, с базы в поселке Приисковое. По дороге их накрыла пурга — из-за шквалистого ветра и сильной метели они сбились с маршрута. Всего в западне оказали 27 мужчин и одна девушка.
У одной из групп был спутниковый телефон, благодаря которому они связались с МЧС. Из-за погодных условий спасателям удалось выдвинуться на поиски лишь следующим утром и ночевать туристам пришлось в горах. Ночь не перенесли два человека — 35-летний Марат Закеев из Альметьевска и 26-летний Василий Денщиков. Он был одним из гидов четырех групп. Всех остальных туристов успешно эвакуировали.