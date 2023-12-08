Сын бывшего министра спорта Хакасии погиб во время тура на снегоходах

Два человека погибли в ходе тура на снегоходах в Хакасии. Как сообщает Telegram-канал Mash, один из них — сын бывшего министра спорта региона Валерия Денщикова Василий.

По информации канала, четыре группы туристов выехали в среду, 6 декабря, с базы в поселке Приисковое. По дороге их накрыла пурга — из-за шквалистого ветра и сильной метели они сбились с маршрута. Всего в западне оказали 27 мужчин и одна девушка.