Неизвестные напали на водителя иномарки на юге Москвы
Неизвестные напали на водителя автомобиля Mazda и несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в пятницу, 8 декабря.
По данным ведомства, инцидент произошел 7 декабря на Шипиловской улице. Неизвестные на автомобиле преградили путь иномарке, после чего несколько раз выстрелили в сторону водителя из травматического пистолета. Пострадал один человек.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых разыскивают.
Другое разбойное нападение произошло в столичном районе Митино. Вооруженный 30-летний местный житель ворвался в комиссионный магазин и попытался «вернуть» технику родственников, которую он ранее сдал. Сотрудники нажали тревожную кнопку, после чего подозреваемого задержали.