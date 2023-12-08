Неизвестные напали на водителя иномарки на юге Москвы

Неизвестные напали на водителя автомобиля Mazda и несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в пятницу, 8 декабря.

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По данным ведомства, инцидент произошел 7 декабря на Шипиловской улице. Неизвестные на автомобиле преградили путь иномарке, после чего несколько раз выстрелили в сторону водителя из травматического пистолета. Пострадал один человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых разыскивают.