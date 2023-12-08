Массовое отравление алкоголем произошло в Иркутской области

«Шестеро сотрудников, работавшие на Ковыктенском газоконденсатном месторождении в Жигаловском районе региона, решили выпить после работы. Четверых экстренно отравили в больницу, двое скончались», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что какой именно напиток употребили сотрудники, выясняется.