В Красноярском крае нашли пропавшего 11-летнего мальчика

11-летний мальчик, не вернувшийся накануне домой в сильный мороз из школы в городе Канске на востоке Красноярского края , найден. Его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил региональный главк МВД.

'"В Канске полицейскими успешно завершены поиски без вести пропавшего 11-летнего школьника, который 7 декабря утром ушел в школу, но домой не вернулся. Беглец жив и здоров. <…> Он был обнаружен в общежитии на правобережье", - говорится в сообщении.

По словам матери, 7 декабря сын ушел в школу, телефон с собой не брал. После учебы и в течение всего дня домой не вернулся. Для поисков ребенка были сформированы специальные группы из сотрудников полиции. Ситуация осложнялась сильными морозами. По данным Гидрометцентра, в Канске 7-8 декабря днем минус 29 градусов, ночью до минус 35 градусов.