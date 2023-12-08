В Ленобласти попытка успеть на учебу закончилась для юноши переломами ребер

В Ленинградской области молодой человек получил травмы после того, как попытался перебежать пути перед поездом. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел во Всеволожском районе. Юноша был в беспроводных наушниках и капюшоне, поэтому, как он сам позже сообщил, не заметил поезд. Россиянин вышел на переезд, когда горел красный сигнал.

Машинист заметил человека на рельсах, поэтому экстренно затормозил. Юноша выжил, но у него диагностировали травмы груди, таза, рук, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытые переломы ребер.

По словам самого 18-летнего пострадавшего, он торопился на учебу.