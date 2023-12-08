Под Красноярском мужчина насмерть замерз в машине

'Тело мужчины без внешних признаков криминальной смерти обнаружено сотрудниками Управления уголовного розыска краевой полиции. Предварительно, мужчина замерз в автомобиле из-за того, что у него закончился бензин", - говорится в сообщении.

По информации регионального главка МВД, 22-летний мужчина 1 декабря перестал выходить на связь. Его родители обратились в полицию с заявлением о пропаже только 5 декабря. Предварительно установлено, что парень позвонил отцу и сообщил, что направляется в сторону деревни Кубеково под Красноярском на машине. Больше он на связь не выходил.