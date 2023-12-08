В Иркутской области рабочие отравились неизвестной жидкостью, двое погибли

Работники организации, расположенной в Жиголовском районе Иркутской области, отравились неизвестной жидкостью во время застолья, двое из них погибли, сообщило региональное управление СК России в Telegram-канале.

По данным ведомства, пострадавшие распивали алкогольные напитки, а когда они закончились, то рабочие выпили жидкость неизвестного происхождения, после чего их самочувствие резко ухудшилось. Трое мужчин были доставлены в больницу, двое скончались.

«Жигаловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в заявлении.