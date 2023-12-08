Полиция задержала подозреваемого во взрывах в университете на Филиппинах

На Филиппинах сотрудники полиции задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Государственном университете острова Минданао в городе Марави.

Как сообщает Manila Times, задержанным является Джафар Гамо Султан.

В настоящий момент его связи с какой-либо террористической группировкой пока не установлены, при этом в полиции заявили, что Султан был одним из участников теракта 3 декабря.

Султана задержали по показаниям свидетелей и данным следователей полиции.