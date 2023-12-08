Одному из двух эвакуированных в Москву из Брянска подростков проводят операцию

Одному из пострадавших при стрельбе в школе Брянска и эвакуированных в Москву подростков проводят операцию, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Москва24

"Двое подростков, пострадавших в происшествии в Брянске и эвакуированных в Москву, находятся в тяжелом состоянии и получают необходимое лечение в Российской детской клинической больнице. Одному из них проводятся необходимые оперативные вмешательства", - сказал он. ТАСС