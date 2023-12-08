Появилось видео из салона самолета, экстренно севшего в Новосибирске

В социальных сетях появилось видео с борта самолета, который вернулся в аэропорт Новосибирска из-за помпажа двигателя. Кадры опубликовало РИА Новости со ссылкой на соцсети.

Напомним, что инцидент произошел 8 декабря. Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines следовал рейсом Новосибирск — Москва. Вскоре после взлета ему пришлось вернуться из-за технической неисправности и сесть в аэропорту «Толмачево».

Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей

Как рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России, у самолета произошел помпаж двигателя — это нарушение газодинамической устойчивости, которое сопровождается микровзрывами. В результате происшествия пострадавших нет.

Начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Прокуратура также проводит проверку, контролируется соблюдение прав пассажиров.

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