Появилось видео из салона самолета, экстренно севшего в Новосибирске

В социальных сетях появилось видео с борта самолета, который вернулся в аэропорт Новосибирска из-за помпажа двигателя. Кадры опубликовало РИА Новости со ссылкой на соцсети.

Напомним, что инцидент произошел 8 декабря. Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines следовал рейсом Новосибирск — Москва. Вскоре после взлета ему пришлось вернуться из-за технической неисправности и сесть в аэропорту «Толмачево».

Как рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России, у самолета произошел помпаж двигателя — это нарушение газодинамической устойчивости, которое сопровождается микровзрывами. В результате происшествия пострадавших нет.