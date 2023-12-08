После стрельбы в Брянске задержаны три человека

Главу частного охранного предприятия, ответственного за безопасность в гимназии №5 в Брянске , задержали после стрельбы в учебном заведении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Накануне ученица восьмого класса пришла в гимназию с охотничьим ружьем отца и открыла огонь по школьникам, напоминает RT. Школьница убила свою сверстницу и покончила с собой. В результате ЧП также пострадали пять человек, пишет «Свободная пресса». Предположительно, восьмиклассница устроила стрельбу из-за травли одноклассниками, также есть версия, что стрелявшая «не поделила» мальчика с другой школьницей.