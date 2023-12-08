По делу экс-замминистра культуры РФ арестовали имущество на ₽39 млн

"Обвиняемая знала об отсутствии оснований для участия в ней организации "Самый высокий музей мороженого", но она не исключила из программы эту коммерческую организацию. В результате фирма продала по программе билеты на сумму свыше 125 млн рублей, которые были компенсированы участникам за счет средств федерального бюджета", - пояснил Бастрыкин.