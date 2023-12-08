Десятки собак сгорели в приюте на Урале

Десятки собак сгорели в приюте в пригороде Екатеринбурга Шувакише. Об этом сообщил очевидец происшествия на Урале, его комментарий приводится в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

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Внутри приюта могли находиться 40 животных. Предположительно, спасти удалось только тех, которых держали в вольерах.

Пламя охватило площадь в 150 квадратных метров. Местные жители отметили, что владелицу приюта и ее супруга с ожогами доставили в больницу.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае произошло лобовое столкновение двух грузовиков, один из которых перевозил крупный рогатый скот.